La sua candidatura era nell’aria già da un po’, ma ora ha deciso di ufficializzare definitivamente il suo ritorno in politica.

Ciro Borriello, ex sindaco con un passato in Parlamento e con diverse casacche rivestite, ha annunciato ufficialmente che nel 2023 sarà candidato sindaco per la città di Torre del Greco.

L’annuncio arriva oggi attraverso un video pubblicato sui social network.

L’ex parlamentare, reduce di beghe giudiziarie che l’anno tenuto lontano dal panorama politico locale, appare in video dietro ad una scrivania e, con voce e toni pacati, dichiara:

“Cari amiche ed amici, cari concittadini torresi, ormai sono 5 anni che sono stato costretto ad abbandonare la politica. In questi anni ho visto la mia città, la città a cui sono legato, dove vivo e dove ho tutti i miei affetti, fare clamorosi passi indietro.

Per cui ho deciso di rompere gli indugi, di ritornare a mettermi in gioco in prima linea, anche e soprattutto ascoltando le vostre numerose richieste che mi fate sui social, che mi fate per telefono, che mi fate sul mio posto di lavoro, che mi fate in strada.. nel tentativo di ridare la normalità perduta.

E quindi annuncio ufficialmente che nel 2023 sarò candidato sindaco”.

