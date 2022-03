Domani 11 marzo, dalle 9 alle 18 sarà presente in piazza Carlo di Borbone a San Giorgio a Cremano, lungo il viale antistante il Municipio, il camper sanitario della Asl Na 3 Sud, a disposizione dei cittadini che vorranno sottoporsi a screening ed esami gratuiti per monitorare il proprio stato di salute.

“Un’ opportunità – dice il sindaco Giorgio Zinno – che grazie alla sinergia tra la Asl Na 3 Sud e l’amministrazione, mettiamo in campo periodicamente, al fine di dare l’opportunità ad un numero sempre maggiore di cittadini di fare un checkup del proprio stato di salute, in particolare dopo il periodo della pandemia, in cui in molti hanno sospeso esami e controlli.

Medici e personale dell’Asl – continua il primo cittadino – metteranno a disposizione, senza bisogno di prenotazione: pap test per le donne tra i 24 e i 29 anni e pap test HPV DNA per le donne fra i 30 e i 64 anni. Inoltre sarà possibile prenotare la mammografia per le donne da 45 e 69 anni.

Particolarmente importante poi, è la distribuzione del kit per il colon retto riservato a uomini e donne tra i 50 e i 74 anni.

Nella stessa giornata, sempre presso il truck della prevenzione Asl, sarà possibile – prosegue Zinno – anche avere supporto e consulenza per le neo mamme e informazioni sui primi “mille giorni” dei bambini nell’ambito del programma Home Visiting e avere informazioni relative al calendario vaccinale in età pediatrica.

A tal proposito – conclude la faccia tricolore- vi anticipo che dal 16 marzo le vaccinazioni per i bambini fra i 5 e gli 11 anni, si svolgeranno solo il mercoledì dalle 14.00 alle 20.00 (con accettazione entro le 18.00) , sempre presso l’hub vaccinale in via Mazzini”.