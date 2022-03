Ieri è stato ospite ad Ercolano Don Andrea Bonsignori, direttore delle Scuole Cottolengo e membro della Fondazione Italiana per l’Autismo.

“Un uomo straordinario – dichiara il sindaco Ciro Buonajuto – che ha condiviso con noi la sua esperienza al servizio degli altri. Un’opera quotidiana di inclusione attraverso lo sport e il sociale.

Sono sicuro – prosegue il primo cittadino – che con Andrea potranno nascere sinergie e progetti anche sul nostro territorio.

Infatti, insieme all’assessore Mariarca Cascone e Don Andrea, abbiamo inaugurato il Centro per la Famiglia a via Cegnacolo, che prende forma in un quartiere popolare, in quelle zone dove spesso il disagio non si avverte, non si denuncia, perché ai più appare la normalità.

E’ nostro compito rompere questo circolo vizioso e fare la nostra parte.

Nel pomeriggio, invece, insieme all’assessore Carmela Saulino, abbiamo fatto conoscere a Don Andrea – conclude – un’altra eccellenza della nostra città: il Don Orione che fa leva anche sullo sport per offrire occasioni di crescita formativa ai diversamente abili”.