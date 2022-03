Tratto dal libro di Thomas Keneally, la vera storia di Oskar Schindler, l’industriale tedesco più noto del mondo cinematografico (e della storia), uscì nelle sale italiane esattamente 28 anni fa.

“Schindler’s List – La lista di Schindler”, prodotto e diretto da Steven Spielberg, è ancora oggi considerato uno dei migliori film della storia del cinema mondiale.

La trama racconta che durante la seconda guerra mondiale, Oskar Schindler si rende conto delle atrocità naziste e diventa un benefattore: spende tutti i suoi averi per salvare più di mille ebrei dal tragico destino che avrebbero avuto ad Auschwitz. Il protagonista, in questo modo, riesce a salvare circa 1.200 ebrei che lavoravano nella sua azienda in Polonia evitandone la deportazione nel campo di concentramento.

Il film è girato completamente in bianco e nero, tranne poche scene tra cui la commovente ultima ripresa nella quale appaiono i veri sopravvissuti all’Olocausto. Magistrali le musiche che accompagnano le scene.

La pellicola ha ottenuto 12 candidature e vinto 7 Premi Oscar, 6 candidature e vinto 2 Golden Globes, In Italia al Box Office Schindler’s List ha incassato 89,5 mila euro.

Il film è stato concepito e costruito per essere definitivo, come memoria dell’Olocausto, opera d’arte e documento. La toccante storia che narra agli spettatori è considerata, ancora oggi, uno dei crimini più gravi della storia dell’umanità.