Venerdì 11 marzo, alle ore 21, il Complesso Monumentale di Donnaregina ospiterà il concerto per la pace dell’Orchestra da camera “I Solisti di Kiev” con la partecipazione solistica di Francesco Di Rosa, già primo oboe della Scala ed attualmente dell’Accademia di Santa Cecilia.

Il Concerto per la pace, nasce da un’idea del Maestro Michele Campanella e grazie alla collaborazione tra il Comune di Napoli, Cultura Comune di Napoli, la Curia arcivescovile, il Museo Diocesano e il Festival Spinacorona, con il sostegno fondamentale di Gesac e l’apporto dell’Ordine degli Avvocati e del Rotary Posillipo.

Ciascuno dei soggetti coinvolti ha aderito con entusiasmo all’iniziativa di solidarietà, dando la possibilità di supportare concretamente i musicisti ucraini in tour in Italia proprio durante l’inizio degli eventi bellici, che hanno reso impossibile il rientro in patria.

In programma brani di Albinoni, Vivaldi, Rota, Skoryk, Berezovskij e Bellafronte.

L’intero incasso sarà destinato direttamente ai musicisti.