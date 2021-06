Portici – Inaugurata la linea con il collegamento PORTICI- CAPRI, ogni giorno si partirà dal Porto del Granatello a Portici alle 8,45 e si tornerà con partenza da Capri alle ore 16,15.

Tutto ciò è stato possibile grazie ad un lavoro di relazioni con le Istituzioni, con gli Armatori ed i Tour Operator, di interventi strutturali, di attività quotidiane, e così il Porto del Granatello di Portici torna all’interno dei collegamenti via Mare.

Prossimamente sarà istituito un collegamento del Metrò del Mare Regionale, e sono in corso le procedure per realizzare pontili galleggianti per l’attracco delle imbarcazioni da diporto.