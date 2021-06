Napoli – Appuntamenti a Napoli e dintorni.

SABATO 26 GIUGNO – ORE 10:00

COMPLESSO DI SANTA CHIARA: CHIOSTRO, CHIESA, MUSEO E TERME

La visita guidata riguarderà uno dei più grandi complessi monastici della città di Napoli.

Dal XIV sec. la sua imponenza e la sua bellezza affascinano tutti coloro che vi si imbattono.

Il Complesso Monumentale di S. Chiara fu innalzato dal 1310 al 1328 per volere del monarca Roberto D’Angiò e di sua moglie Sancia di Maiorca. I sovrani, entrambi devoti a San Francesco di Assisi e a Santa Chiara, vollero costruire una cittadella francescana che accogliesse nel monastero le Clarisse e nel convento adiacente i Frati Minori.

Oggi visitarlo significa ammirare la magnifica basilica, Pantheon dei sovrani Angionini e dei Borbone, attraversarne la storia con il Museo dell’Opera e l’Area Archeologica, restare stupiti dal bellissimo Chiostro Maiolicato e soffermarsi nella contemplazione della Sala del Presepe del ‘700. Compreso all’interno del monastero è anche il complesso termale costituito da diversi ambienti termali e rappresenta tuttora il più completo esempio di thermae documentato a Neapolis.

APPUNTAMENTO ore 10:00 presso l’ingresso della Chiesa di Santa Chiara – Napoli

DURATA due ore circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO € 10,00 (comprensivo di radioguide)

ESCLUSO biglietto d’ingresso al Complesso Monumentale: € 6 / over 65: € 4,50

N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it

————————————————————————–

DOMENICA 27 GIUGNO – ORE 10:00

RAFFAELLO A CAPODIMONTE: L’OFFICINA DELL’ARTISTA. VISITA ALLA MOSTRA E ALLA COLLEZIONE FARNESE

In occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Raffaello nel Museo di Capodimonte è stata organizzata una coinvolgente mostra allo scopo di valorizzare il patrimonio raffaellesco del Museo, attraverso un percorso di visita che, mettendo a confronto opere di Raffaello e quelle di maestri come Perugino, Pinturicchio, Signorelli, offrirà al pubblico le novità emerse dalla campagna di indagini diagnostiche condotte nel Museo, le quali permetteranno un approccio originale sia alle opere d’arte, sia al lavoro della bottega dell’artista e a quelle dei sui seguaci, illuminando il complesso lavoro che sta dietro la creazione di originali, multipli, copie, derivazioni.

La visita continuerà alla scoperta della collezione Farnese – attraverso capolavori assoluti di artisti del calibro di Tiziano, El Greco, Carracci – che costituisce il nucleo generativo del patrimonio museale e la cui origine si deve all’azione politica e alle scelte culturali di Alessandro Farnese (1468-1549) che, ancora prima di diventare papa col nome di Paolo III, aveva coltivato l’interesse per il collezionismo artistico e antiquario.

APPUNTAMENTO

ore 10:00 presso l’ingresso del bar Passaro, in via Capodimonte 21, di fronte all’ingresso di Porta Grande;

DURATA due ore e trenta circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO € 10,00 (INCLUSO di radioguide ed ESCLUSO il biglietto di ingresso al Museo di Capodimonte di euro 10,00. Per le riduzioni e gratuità d’ingresso: https://capodimonte.cultura.gov.it/biglietti/)

N.B. La PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it



————————————————————————–

SABATO 26 GIUGNO – ORE 17:45

LA PIETRASANTA: PERCORSO SOTTERRANEO NELL’ACQUEDOTTO DI NEAPOLIS

La cooperativa Sire vi invita a partecipare ad un nuovo appuntamento di visita alla Basilica di Santa Maria Maggiore della Pietrasanta e ai suoi sotterranei, arricchito dal percorso attraverso parte dell’acquedotto greco-romano dell’Antica Neapolis.

Tra giochi di acqua e di luci l’itinerario affascina il visitatore sin dai nomi delle sale che si susseguono in questo decumano sotterraneo lungo quasi un chilometro: la Cisterna dei Pozzari, l’Archivio di Tufo, la Piscina del Principe. Un viaggio fatto di epoche e personaggi storici che vanno dalla fondazione alla seconda guerra mondiale e che si intersecano con la storia della città di Napoli. Scopriremo la storia e l’evoluzione del sito e, più in generale, lo sviluppo del sottosuolo e delle cisterne di Napoli e i personaggi reali e leggendari ad esso legati. Le cavità napoletane sono ricche di segreti!

APPUNTAMENTO ore 17:45 appuntamento presso l’ingresso della Basilica della Pietrasanta

DURATA due ore circa

Parte della visita prevede la discesa nella cisterna di età greca a 40 metri di profondità, per raggiungere la quale è da poco possibile usufruire dell’ascensore.

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO € 8,00

(ESCLUSO di biglietto di ingresso che per i partecipanti alla visita sarà un ridotto di euro 7 anzichè di euro 10)

N.B. La PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). La visita si effettua al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it

————————————————————————–

DOMENICA 27 GIUGNO – ORE 10:15

PUTEOLI TOUR: DALLE “PROIEZIONI” ALL’ANFITEATRO DI POZZUOLI AL MACELLUM

Sire Coop vi invita alla scoperta delle bellezze dell’antica città di Pozzuoli. L’itinerario partirà dall’Anfiteatro Flavio che per dimensioni è il terzo in Italia, subito dopo quello di Capua e ovviamente dopo il Colosseo di Roma. La parziale sepoltura ha preservato dalle distruzioni del tempo e dai saccheggi i sotterranei dell’edificio, intatti nella loro architettura.

Attualmente nei sotterranei è presente la mostra “Proiezioni”: immagini proiettate di gladiatori ed una suggestiva ricostruzione dei suoni che dovevano provenire dall’arena popolano in modo evocativo i camminamenti sotterranei, dove gladiatori e belve si preparavano ai combattimenti. Qui sono esposti anche due plastici ricostruttivi della struttura. La mostra prosegue all’esterno dove, sotto le arcate, si susseguono iscrizioni e statue – ad esempio di Traiano e della sorella, Ulpia Marciana – che erano parte della decorazione originaria dell’anfiteatro.

La visita proseguirà con una passeggiata al così detto tempio di Serapide, in realtà il Macellum della Puteoli imperiale, che ci racconta attraverso i fori delle sue colonne il fenomeno vulcanico del bradisismo.

Alla fine dell’itinerario chi vorrà potrà visitare l’interno del Macellum, da poco aperto al pubblico, con un biglietto aggiuntivo di euro 4,00.

PROGRAMMA

Appuntamento ore 10:15 presso l’ingresso dell’Anfiteatro Flavio, Corso Nicola Terracciano 75, Pozzuoli NA

DURATA due ore circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO euro 10,00

(ESCLUSO biglietto di ingresso all’Anfiteatro di euro 4,00 /Comprensivo di radioguide)

N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti).

Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it