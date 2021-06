San Giorgio a Cremano – Prosegue la campagna vaccinale presso il centro polifunzionale di via Mazzini: ad oggi le dosi di siero anti-Covid inoculate ai sangiorgesi sono in totale 36.794, per una media giornaliera di 475 dosi somministrate nell’ultima settimana.

In totale i sangiorgesi che hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino sono 27 797, quasi due cittadini ogni tre. Tra questi 8597 hanno completato il ciclo vaccinale e potranno avere accesso al “green pass”.

Negli ultimi giorni, tuttavia, a causa della mancanza di rifornimenti di vaccini Pfizer, centinaia di convocazioni già fissate sono state “spalmate” nel corso dell’intera settimana.

Si prevede che quest’inconveniente porterà almeno fino a venerdì a dimezzare il numero delle iniezioni quotidiane programmate inizialmente.

Si invitano perciò i cittadini convocati per questi giorni a controllare eventuali comunicazioni di rinvio dall’Asl. Regolarmente confermati invece gli appuntamenti per coloro che dovranno effettuare prime e seconde dosi con Atrazeneca o Moderna.

Nel corso dell’ultimo weekend, peraltro, la circolare del Ministero della Salute n. 27471 del 18/06/2021 ha formalmente concesso il via libera al cosiddetto “mix” di vaccini per coloro che hanno effettuato la prima dose con Astrazeneca, dando loro la possibilità di procedere al richiamo con Pfizer o Moderna.

Coloro che lo richiederanno esplicitamente, previo adeguato consenso informato, potranno invece confermare Astrazeneca anche per la seconda dose anche se under 60.

Anche grazie al lavoro del personale sanitario e all’avanzata della copertura vaccinale, prosegue il netto calo della curva epidemiologica del virus in città: le persone attualmente positive sono 10 (tra cui un solo ospedalizzato), rispetto ai 20 dello scorso 8 giugno.

Solo 3 i nuovi contagi negli ultimi sette giorni, contro gli 8 registrati nella settimana precedente.

Crolla anche la percentuale di positività, attestata allo 0.67% dallo scorso 14 giugno ad oggi (3 nuovi contagi su 439 tamponi effettuati) con meno di 7 casi stimati per ogni 100mila abitanti.

Dati ancora più incoraggianti se confrontati con l’1.62% di positività stimato nell’intera regione Campania, in cui peraltro i nuovi contagi su 100mila abitanti risultano essere quasi 14.