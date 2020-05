Ercolano – Nell’ambito di queste attività rientrano i lavori finalizzati al miglioramento del servizio, per i quali è prevista la sospensione dell’erogazione idrica nelle seguenti zone del Comune di Ercolano, dalle ore 14:00 del 19 maggio 2020 alle 6:00 del 20 maggio 2020.

L’azienda ha predisposto il servizio idrico sostitutivo a mezzo di autobotti e fontanine per supplire alla interruzione della fornitura idrica.

Via Giuseppe Semmola, Via Dello Spacco, Via Casacampora, Via Villanova, Via Viola, Via Cupa Dei Monti, Traversa Ferrara Ii, Via Luigi Palmieri, Via Novella Castelluccio, Via Cegnacolo, Vicolo Madonnelle, Via Morta Viola, Traversa Di Via Palmarosa, Via Della Barcaiola, Contrada Tironcelli, Traversa Ferrara I, Via Fossogrande, Contrada Villanova, Via Arena San Vito, trav. Di via Fossogrande, Via San Gennariello, Via Marsiglia, Via Tironcelli, Via Monaco Aiello, Via Case Vecchie, Contrada Arena San Vito, Via Madonnelle, Via Caprile, Via San Vito, Contrada Farina, Traversa Di Via Pignataro, Contrada Casacampora, Via Farina, Contrada Monaco Aiello, Via Antonio De Curtis, Via Bosco Catena, Traversa Di Via Belsito, Via Sacerdote Benedetto Cozzolino, Contrada Patacca, Contrada Castelluccio, Via Patacca, Traversa Di Via Gaudino, Piazza Miranapoli, Via Trentola II, Traversa Di Via Cimitero, Contrada Caprile.

Servizio sostitutivo:

Autobotte in via San Vito civ. 1, dalle 14.00 alle 24.00;

Autobotte in via Barcaiola civ. 15, dalle 14.00 alle 24.00;

Batteria di fontanine in via Trentola 211 presso Impianto GORI.