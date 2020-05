Pompei – I carabinieri della stazione di Pompei hanno arrestato per detenzione e porto abusivo di arma clandestina due 20enni di Boscoreale, già noti alle forze dell’ordine.

Fermi in auto a Pompei, lungo Via Parrelle, i due hanno avvistato una pattuglia e prima di fuggire hanno lanciato dal finestrino due pistole.

Bloccati prima che potessero allontanarsi, i due 20enni sono stati arrestati e le pistole recuperate.

Secondo quanto accertato dai militari, le armi erano scacciacani modificate per esplodere proiettili veri, complete di caricatore e con colpo in canna. Nelle loro abitazioni sono stati rivenuti 10 proiettili calibro 7,65 mm. In manette, sono stati entrambi tradotti al carcere di Poggioreale.