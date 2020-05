San Giorgio a Cremano – Nell’ambito di queste attività rientrano i lavori finalizzati al miglioramento del servizio, per i quali è prevista la sospensione dell’erogazione idrica nelle seguenti zone del Comune di San Giorgio a Cremano, dalle ore 14:00 del 19 maggio 2020 alle 6:00 del 20 maggio 2020.

Via Patacca.

Gori inoltre segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.

È stata data informazione della carenza idrica in argomento mediante avviso telefonico, affissione di locandine informative e/o diffusione di avviso sonoro nelle località sopra indicate.

Informazioni per l’utenza saranno disponibili nella sezione Avvisi all’utenza del sito www.goriacqua.com o potranno essere richieste al numero verde 800-218270, gratuito ed attivo h24.