Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 sono a 2.677, con 221 nuovi casi positivi su 1.833 tamponi esaminati, 19.237 dall’inizio dell’epidemia.

Ma rispetto a ieri l’Unità di crisi, ieri alle 18 segnala 19 vittime in più. Il Totale è di 167 Nel dettaglio, l’Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato che: all’Ospedale Cotugno di Napoli sono stati esaminati 485 tamponi di cui 51 positivi; all’Ospedale Ruggi di Salerno analizzati 282 tamponi di cui 28 positivi; all’Ospedale Sant’Anna di Caserta 179 tamponi di cui 2 positivi; all’ASL di Caserta nei presìdi di Aversa e Marcianise sono stati esaminati 202 tamponi di cui 33 positivi; all’ospedale Moscati di Avellino sono stati esaminati 144 tamponi di cui 26 positivi; all’Azienda Universitaria Federico II esaminati 25 tamponi di cui 1 positivo; all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno analizzati 488 tamponi di cui 77 positivi; all’Ospedale San Pio di Benevento sono stati esaminati 28 tamponi di cui 3 positivi.

L’Unità di crisi segnala 19 vittime in più: il totale attuale è di 167 contro i 148 del giorno precedente, ma il vero balzo si registra tra i guariti, saliti a 149, (di cui 57 completamente guariti e 92 clinicamente guariti), con un incremento di 42 persone nelle ultime 24 ore. L’Unità di crisi ha diffuso anche il riparto su base provinciale dei contagiati confermati dal Ministero della Salute: Napoli: 1.279 (di cui 542 Napoli Città e 737 Napoli provincia); Salerno: 385; Avellino: 290; Caserta: 255; Benevento: 85; Altri in fase di verifica Asl: 162. Ecco la tabella riepilogativa diffusa dall’Unità di crisi. I dati sono stati confermati come contagiati dal Ministero della Salute nel corso del briefing pomeridiano delle ore 18. I nuovi casi saranno al vaglio del Ministero nelle prossime ore.