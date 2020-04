Cinque nuovi casi di contagio da COVID- 19 a Torre del Greco e un nuovo caso di guarigione dal virus, certificati, a mezzo p.e.c. alle ore 20.30 dalla Protezione Civile Regionale e dall’ASL Na3 Sud.

A comunicarlo è il Centro Operativo Comunale – presieduto dal sindaco Giovanni Palomba, coadiuvato dai Dirigenti dell’Ente comunale e dalla consigliera con delega alla Protezione civile, Maria Orlando, e, riunito per il ventottesimo giorno consecutivo a Palazzo Baronale.

Così, ai fini di una maggiore chiarezza, e, alle sole esigenze comunicative, la situazione rilevata sull’intero territorio comunale è quella riportata dai seguenti dati:

Totale ospedalizzati: 19;

Totale in isolamento domiciliare: 34;

Totale guariti dal COVID: 10;

Totale decessi: 10

Resta ferma l’attesa del riscontro – nelle prossime ore, da parte dell’ Autorità Sanitaria Locale – dell’ esito degli altri tamponi, di recente effettuati.

Una giornata intensa, anche sotto il profilo amministrativo. Il primo cittadino ha, infatti, questa mattina sottoscritto una lettera al Prefetto di Napoli, Marco Valentini, per sollecitare – in attuazione al d.l. n. 18 del 17 marzo u.s. – l’opportunità di individuare, temporaneamente, strutture immobili nelle quali ospitare i soggetti in sorveglianza sanitaria ed in isolamento domiciliare, così da evitare ulteriori possibili contagi all’interno dei nuclei familiari di appartenenza. Prorogate, anche, sino al prossimo 14 aprile tutte le ordinanze adottate in esecuzione ai diversi provvedimenti emanati dal Governo per contrastare e contenere la diffusione dell’emergenza epidemiologica in atto.

“Sono questi – ha chiarito il sindaco, Giovanni Palomba – i dati odierni, che con trasparenza e chiarezza trasmettiamo a tutti i cittadini. Ritenere di essere fuori dalla fase critica, proprio in queste ore, sarebbe un grosso errore. A nome di tutta l’amministrazione comunale voglio, inoltre, esprimere un sincero plauso per l’omaggio reso, questa sera, dalle Forze dell’Ordine al personale sanitario dell’Ospedale di Boscotrecase – destinato alle emergenze da COVID – per l’encomiabile lavoro svolto a beneficio dei cittadini. A tal proposito, vorrei invitare tutti i torresi, quale gesto di solidarietà, a dare precedenza nei supermercati e negli altri esercizi di prima necessità, a questa categoria di operatori e alle Forze dell’Ordine, costretti a ritmi sovraumani e continuamente in corsa con il tempo. Non scoraggiamoci. Uniti ce la faremo”.

Il presente comunicato sarà trasmesso questa sera, in via eccezionale, alla segreteria del Presidente della Giunta Regionale.