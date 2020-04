San Giorgio a Cremano – Il sindaco di San Giorgio a Cremano, nella giornata di ieri, ha diramato due comunicati. Nel primo, ha specificato come richiedere i buoni spesa, nel secondo, si parla dei contagiati che, in città, per il secondo giorno consecutivo, non c’è ne sono. Partiamo proprio da questo comunicato e a seguire l’altro. Buona lettura.

ZERO CONTAGIATI

Cari concittadini anche oggi i risultati trasmessi dall’Asl non evidenziano nuovi casi .

Come già accennato, i tamponi effettuati aumentano per cercare di circoscrivere i contagi ; stiamo altresì cercando di risolvere le disfunzioni segnalate dai cittadini.

Continuano le operazioni di tracciabilità e di controllo del territorio.

La polizia municipale in questi giorni si sta concentrando sul controllo del rispetto delle quarantene.

Devo ringraziare i cittadini che ci segnalano le criticità, alle quali tempestivamente cerchiamo di dare risposta, consci che la collaborazione tra amministrazione e cittadini è basilare per il raggiungimento degli obiettivi.

Ad oggi i numeri parlano di 24 casi positivi , 5 decessi e 2 guariti .

Oltre 100 invece i tamponi negativi effettuati anche se mancano ancora le informazioni su tamponi negativi relativi ad un periodo di 10 giorni.

Il percorso è ancora duro e vi ricordo che il mancato rispetto delle regole oltre che determinare sanzioni e denunce non aiuterà tutti noi a sconfiggere questo nemico che lascia sulla sua strada sofferenza e morte.

Aiutiamoci, dimostrando senso di responsabilità e compattezza e RESTIAMO A CASA!!!

Da oggi (ieri per chi legge) siamo pronti per ricevere le richieste dei buoni spesa da parte dei cittadini che vivano uno stato di difficoltà socio-economica a causa dell’emergenza Covid-19.

I buoni spesa saranno in taglio di 25 euro l’uno, non convertibili in denaro in nessun caso, e dovranno essere necessariamente spesi presso attività commerciali del territorio il cui elenco sarà pubblicato sul sito www.e-cremano.it

I commercianti che volessero convenzionarsi troveranno tutte le modalità sulla home page del sito o sul collegamento a fine post.

BUONI SPESA

E’ possibile richiedere i buoni spesa in due modi: Inviando, entro le ore 20 del 6 aprile 2020, una e-mail all’indirizzo buonispesa@e-cremano.it con l’allegato modello debitamente compilato, in uno con il documento di identità del richiedente. Gli allegati potranno essere scannerizzati o fotografati, ma dovranno comunque riportare firma autografa del richiedente;

Telefonando, esclusivamente nei giorni 3, 4 e 6 aprile 2020 dalle 9 alle 13 ad uno dei seguenti numeri telefonici: 0815654317 – 0815654353 – 0815654369 – 0815654375. Dei dipendenti comunali raccoglieranno le dichiarazioni verbali degli istanti e compileranno le autocertificazioni, che dovranno essere firmate al momento della consegna dei buoni.

L’attribuzione dei buoni spesa avverrà secondo l’ordine cronologico di arrivo delle richieste,di cui sarà tenuto apposito protocollo interno. Modalità e calendario di consegna dei buoni saranno pubblicati sul sito.

Tutte le dichiarazioni saranno soggette a controllo e comunque inviate alla Guardia di Finanza per gli accertamenti necessari.

Mi raccomando di non richiedere i buoni spesa se non in grave e reale situazione di disagio, per non togliere questo beneficio a chi realmente ha difficoltà a sopravvivere.

Ad ogni nucleo familiare sarà consegnato un numero di buoni pari a 150 euro nel caso di nuclei familiari composti da una sola persona, con aumento di 50 euro ogni persona in più in famiglia, fino a 400 euro per i nuclei familiari composti da sei o più persone

Per accedere al beneficio i richiedenti dovranno rispettare i seguenti requisiti minimi:

A)Trovarsi in una situazione di sopravvenuta difficoltà socio-economica a causa dell’emergenza Covid-19 dichiarandone le motivazioni

B)Essere residenti a San Giorgio a Cremano

C)Nel complesso il nucleo familiare non deve avere sui propri conti correnti una somma superiore a euro 2.500,00.

Opzione 1

Nucleo familiare dove nessuno dei componenti è titolare di uno stipendio da dipendente, di una pensione, di cassa integrazione, Naspi, indennità di mobilità, reddito di cittadinanza o altro beneficio concesso dallo Stato

Opzione2

Nucleo con al massimo una persona che riceva mensilmente pensione, cassa integrazione, Naspi, indennità di mobilità, reddito di cittadinanza o altro beneficio concesso dallo Stato per un valore non superiore ai 600 euro.

La precedenza va ai nuclei dell’opzione 1 come stabilito dalle linee di indirizzo Anci, ma i buoni saranno dati fino alla concorrenza dei 349.000 stanziati dal Governo(l’Amministrazione si riserva di poter ovviamente integrare tale cifra laddove fosse necessario).

Nel frattempo continua, parallelamente, il progetto “Il cibo a chi serve” per consegnare a persone in estremo disagio-sociale delle derrate alimentari direttamente a domicilio. E’ possibile continuare a presentare domande scrivendo a ilciboachiserve@e-cremano.it

La nostra città ha un cuore grande e l’amministrazione continua a puntare sul sostegno alle fasce deboli. Noi lavoriamo per voi, voi, intanto, restate a casa.

http://www.e-cremano.it/cda/detail.jsp…