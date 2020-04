Portici – Per evitare ogni forma di assembramento e nel rispetto delle distanze di sicurezza sanitaria interpersonale l’ istanza corredata dalla documentazione di cui all’art. 5, deve essere presentata in formato immagine:

1) tramite WhatsApp al numero 3336108131;

oppure

2) tramite l’indirizzo di posta elettronica sostegnoalimentare@comune.portici.na.it o pec ambiton11@pec.comuneportici.it

Per eventuali chiarimenti o richieste di informazioni si potranno contattare i seguenti numeri 081/7862712-081/7862715-081/7862719- 081/7862720 dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

In considerazione del decreto sindacale di chiusura degli uffici comunali – e – di applicazione del lavoro agile ai dipendenti dell’Ente – nonché del rispetto delle misure di salvaguardia per il contrasto ed il contenimento della diffusione dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19 (divieto di assembramenti, rispetto della distanza minima sociale di sicurezza, ecc. ecc.) non saranno accettate le domande presentate con modalità diversa da quelle innanzi indicate.

Tale istanza dovrà pervenire entro il giorno 06.04.2020 ore 20,00. Si precisa che le istanze pervenute oltre tale termine saranno accolte solo in caso di disponibilità di risorse finanziarie, salvo il possesso dei requisiti di cui all’art.2 del presente avviso.

L’ente si riserva la facoltà di effettuare le verifiche sull’ammissibilità e i controlli sulle dichiarazioni sostitutive, secondo la normativa vigente.

Le dichiarazioni saranno trasmesse dal Comune di Portici alla Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate per i controlli di veridicità. Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Possono presentare istanza i cittadini/nuclei familiari che risultano iscritti nell’anagrafe della popolazione residente del Comune di Portici e che si trovino nelle seguenti condizioni:

– nuclei familiari che hanno percepito per il periodo dal 01/03/2020 al 31/03/2020 una somma non superiore ad € 400,00 e che non hanno disponibilità liquide su un qualsiasi conto corrente superiore ad euro 500,00

Sono ammessi a presentare domanda per la richiesta del buono spesa, MA NON SARANNO CONSIDERATE IN VIA PRIORITARIA, i nuclei familiari in cui anche un solo componente è percettore di Reddito di Cittadinanza o REI per un importo mensile non superiore ad € 300,00;

NON SONO AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA per la richiesta del BUONO SPESA i nuclei familiari in cui anche solo un componente è assegnatario di sostegno pubblico NASPI, INDENNITA’ DI MOBILITA’, CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI – (NOTA ANCI PROT. 30/VSG/SD).

SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI PORTICI E’ POSSIBILE SCARICARE IL MODELLO AUTOCERTIFICANTE PER LA DOMANDA E LEGGERE L’AVVISO PUBBLICO.