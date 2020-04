Napoli – Bar-pasticcerie e ristorazione in Campania riaprono per l’asporto dal 27 aprile. Firmata l’ordinanza anche per le librerie e le cartolerie. Stabilite fasce orarie per bar e pasticcerie la mattina e per la ristorazione e il take away del cibo nel pomeriggio. Sollecitata la consegna a domicilio anche per cartolibrerie e librerie.

L’Ordinanza n.37 del 22 aprile 2020, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e disciplina le aperture dal 27 aprile prossimo di esercizi di ristorazione, cartolerie, librerie.

Ha decorrenza dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, modificando le disposizioni di cui all’Ordinanza n.32 del 12 aprile 2020, su tutto il territorio regionale. Dopo il 3 maggio scatterà la Fase 2 con nuove istruzioni e modalità. Rigorose le misure sanitarie per il personale: misurazione della temperatura ogni giorno e certificato medico abilitante prima di tornare al lavoro.