Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 sono 4.238. L’Unità di crisi ha comunicato 53 nuovi tamponi positivi su 2.623 esaminati (58.324 dall’inizio della pandemia). Ecco il dettaglio dei tamponi esaminati: all’Ospedale Cotugno di Napoli 715 di cui 30 risultati positivi; all’Ospedale Ruggi di Salerno 233 di cui nessuno risultato positivo;

all’Ospedale Sant’Anna di Caserta 72, di cui nessuno positivo; all’Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise 138 tamponi di cui 1 risultato positivo; all’Ospedale Moscati di Avellino 92 di cui nessuno positivo; all’Ospedale San Paolo di Napoli 158 di cui 3 positivi; all’Azienda Universitaria Federico II 227 di cui 3 positivi; all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 576 di cui 13 positivi; all’Ospedale di Nola 79, di cui 1 positivo; all’Ospedale San Pio di Benevento 80, di cui 1 risultato positivo; all’Ospedale di Eboli 103 tamponi, di cui nessuno positivo; al Laboratorio di biotecnologie avanzate del CEINGE 150, di cui 1 risultato positivo. Il contagio di ferma o quasi in provincia di Salerno, a Benevento e a Caserta.

Nel frattempo aumentano le vittime. Nelle ultime 24 ore ci sono state altre 10 vittime, che portano il totale a 327. I guariti sono 860 (di cui 775 totalmente guariti e 85 clinicamente guariti). In Campania i positivi al Covid-19 ripartiti per provincia (prima dell’aggiornamento serale) con un balzo ad Avellino, dove sono stati trovati 8 casi all’Ospedale San Giuseppe Moscati: a Napoli: 2.263 (di cui 860 Napoli Città e 1403 Napoli provincia); a Salerno: 641; ad Avellino: 434; a Caserta: 403 a Benevento: 170. Altri in fase di verifica Asl: 273.