San Giorgio a Cremano – Distribuiti kit per i bambini. Di seguito la comunicazione del primo cittadino.

Cari concittadini, San Giorgio a Cremano è e resta, anche durante l’emergenza Covid-19,la Città dei Bambini e delle Bambini. Per questo motivo insieme al comune di San Sebastiano al Vesuvio abbiamo pensato e realizzato un kit scuola, che sarà distribuito da oggi pomeriggio a 1250 bambini che frequentano asili nido e scuole dell’infanzia sui nostri territori.

In questi giorni difficili, in cui le scuole sono chiuse ed i bambini sono a casa con i loro genitori e non è possibile neppure acquistare materiale nelle cartolerie abbiamo pensato di donare album pieni di disegni da colorare, pastelli e pennarelli.

Inoltre, l’editore Pizzardi di Milano, che ringrazio moltissimo, ci ha regalato album di figurine, sticker e gadget vari. Tutto questo materiale sarà portato da addetti del consorzio Luna – Aido direttamente a casa dei bambini nei prossimi giorni, grazie anche alle scuole che hanno trasmesso gli elenchi necessari.

Sappiamo che non è sempre semplice restare in casa, soprattutto quando fuori c’è bel tempo, sbocciano i fiori e i bambini vorrebbero solo divertirsi all’aria aperta(torneranno presto giornate del genere),ma chiediamo a tutti ancora un piccolo sacrificio.

Sarà bellissimo quando i nostri piccoli torneranno a giocare tutti insieme nei parchi! Nel frattempo speriamo di regalare un sorriso e rendere più allegri questi giorni a bambini e bambine della nostra città.