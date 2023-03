Non di rado all’amministrazione comunale di San Giorgio a Cremano è stata segnalata la presenza di soggetti che rovistano all’interno dei cassonetti per gli indumenti usati.

Un fenomeno dilagante sul territorio tanto da costringere il sindaco Giorgio Zinno a prendere una drastica decisione.

“Oltre a commettere reato – ha dichiarato il primo cittadino sangiorgese – spesso queste persone lasciano anche l’area in condizioni di degrado, con abiti a terra e sporcizia ovunque.







Di fronte a questo fenomeno, purtroppo diffuso in molte città, d’accordo con l’assessore Carlo Sarno, abbiamo stabilito di rimuovere i cassonetti per la raccolta degli abiti usati dai luoghi dove erano situati per posizionarli in aree controllate e soprattutto chiuse di notte.

Ben 15 contenitori – spiega Zinno – sono stati posizionati all’interno di Villa Vannucchi; Parco Susanna, via Cavalli di Bronzo; Villa Falanga, via Regina dei Gigli; Parco Paradiso, viale Formisano;

Parco Liguori (2 contenitori), via Aldo Moro; nel Mercato coperto di via Bachelet; presso il Campo R. Paudice, via Sandriana; presso il Centro Polifunzionale (2 contenitori), in via Mazzini;

Presso il Palaveliero (2 contenitori), in via Manzoni; presso il Dipartimento Igiene Mentale (2 contenitori), in via Marconi; nel Parco Frammenti di Delizie; in via Galante; nel Parco Custra, in via Brodolini; presso il Centro Anziani Cena e presso il Cimitero.

Gli abiti usati – precisa con fermezza il primo cittadino – potranno essere conferiti in questi luoghi, rispettando gli orari di apertura e chiusura delle strutture che li ospitano e sotto il controllo dei gestori dei parchi e dei custodi.

In questo modo, una volta chiusi i cancelli, non sarà più possibile accedervi e dunque sarà interdetto anche l’accesso a chi tenta di rubare il contenuto dei cassonetti.

Quello del furto nei contenitori per gli abiti usati e del conseguente degrado è purtroppo un fenomeno diffuso e questa soluzione – conclude la fascia tricolore – sembra poter essere un deterrente, unito ai controlli che verranno effettuati anche dalla nostra Polizia Municipale e dalle Guardie Ambientali”.