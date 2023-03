Partirà il 15 marzo l’iniziativa “Quartiere Pulito 2023”, fortemente voluta dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, coordinato dall’Assessore alla Salute e al Verde con delega alla vivibilità e all’igiene urbana, Vincenzo Santagada, in collaborazione con l’Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, Antonio De Iesu ed in sinergia con ASIA, Polizia Municipale e le Municipalità.

Questo primo programma mensile prevede di realizzare, in via sperimentale e su circa 60 strade principali e secondarie individuate dalle Municipalità, interventi radicali di spazzamento e di lavaggio dei marciapiedi e delle strade in assenza di auto parcheggiate.

Verranno altresì rimossi tutti i rifiuti abbandonati e sarà effettuata una pulizia radicale anche al di sotto delle campane.







A questa prima programmazione seguiranno ulteriori interventi che interesseranno altre strade nelle Municipalità cittadine (CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA E IL CALENDARIO COMPLETO).

A tale scopo sarà istituito, tramite apposita ordinanza, il divieto di sosta temporaneo per le auto a partire dalle ore7.00 fino alle ore 12.00. La Polizia Municipale procederà a sanzionare e/o rimuovere le auto parcheggiate.

In alcune aree verrà inoltre posizionato un mezzo itinerante dove i residenti del quartiere interessato potranno conferire tutti i rifiuti ingombranti dei quali intendano disfarsi.

Il calendario degli interventi sarà diffuso sia attraverso la comunicazione territoriale con l’affissione di apposite locandine, sia attraverso i canali social del Comune di Napoli e il sito di ASIA.

“Per ridurre i disagi che gli interventi potrebbero arrecare in città – hanno dichiarato gli Assessori Santagada e De Iesu – auspichiamo la piena condivisione e collaborazione da parte dei cittadini e li ringrazio sin da ora per la loro partecipazione.

Noi crediamo fortemente nella collaborazione tra cittadini e Amministrazione per avviare un nuovo percorso culturale mirato al miglioramento della qualità della vita, spingendo a far cambiare abitudini a quella minoranza che continua ancora ad abbandonare rifiuti per strada”.