La città di Napoli ed anche altre zone della Campania si confermano ancora una volta mete del turismo.

La Regione campana sembra esser finita, ancora una volta, nel mirino dei turisti maggiormente in vista degli ormai prossimi Ponti di primavera, quelli del 25 Aprile e del Primo Maggio.

Anche la Pasqua, che è ancora più vicina rispetto ai ponti in programma tra marzo e giugno, sta dando buone soddisfazioni.







Ad attestarlo è il numero delle prenotazioni che si stanno registrando dalle strutture turistiche, come hotel e B&B.

L’overbooking, stando alle richieste, non è solo per la città partenopea: è prossimo al tutto esaurito anche la Penisola Sorrentina, la Costiera Amalfitana e le meravigliose isole di Ischia, Procida e Capri.

Di mira anche i siti culturali: in questo mese il Parco archeologico di Pompei ha registrato – in occasione dell’iniziativa del ministero ‘Domenicalmuseo’ più ingressi del Colosseo, da sempre uno dei luoghi più visitati in Italia (CLICCA QUI PER SAPERNE DI PIU’).

Complice, inoltre, la vasta offerta di cibi che la città offre: dall’intramontabile pizza reperibile in ogni angolo delle cittadine campane ai dolci ed alla pasta cucinata in ogni modo.

Alcuni ristoratori e proprietari di strutture ricettive attribuiscono questo boom di prenotazioni anche all’effetto fiction: ormai la regione Campania appare in molte serie Tv che puntano l’attenzione anche sui panorami locali (CLICCA QUI PER SAPERE QUALI FICTION STANNO GIRANDO A NAPOLI E DINTORNI).

Dopo la marcata ripresa del 2022, anche per l’anno in corso quindi si prevede un aumento dei flussi di turisti, dall’Italia e dall’estero in terra campana.