La città di Napoli, nell’anno da poco conclusosi e anche nel 2023, si è rivelata e si sta rivelando un importante set cinematografico.

O per bellezza e fascino o per patrimonio artistico-culturale, nel 2022 sono state 176 le produzioni girate sul territorio partenopeo. Numerose anche quelle che si stanno girando in questi mesi nel capoluogo campano.

In particolare, sono stati registrati a Napoli lungometraggi, documentari, spot pubblicitari, programmi tv e tante serie tv in voga e gettonate.

Un successo che non si verificava da tempo ma che nel 2022 ha riportato nel capoluogo campano artisti di fama nazionale ed internazionalule produzioni italiane e straniere.

Per quanto riguarda il 2022 è da citare assolutamente il film “È stata la mano di Dio”, di Paolo Sorrentino, che si è rivelato un grande successo mondiale.

Restando in tema di grandi successi, menzioniamo le attuali riprese de “L’Amica Geniale 4”, la serie TV record di ascolti di Rai Uno, dedicata a Lila e Lenù, tratta dai romanzi di Elena Ferrante.

Meritevole di menzione, anche ‘La vita bugiarda degli adulti’, in onda su Netfix da gennaio 2023 e diretto dal regista campano Edoardo de Angelis.

Infine, le più recenti: ‘Mare fuori’, ‘Resta con me (CLICCA QUI per saperne di più)‘. Entrambi due successi televisivi che stanno portando la città di Napoli alla ribalta della cronaca (positiva) in Italia. Sempre più stranieri, attratti dalle bellezze che spiccano in tv scelgono Napoli e la Campania come loro meta. Per non dimenticare, inoltre, il film ‘Caracas’ che Marco D’Amore, noto per aver vestito i panni di Ciro in ‘Gomorra La Serie’, sta girando in città e dintorni.

Concluse da qualche settimana poi le riprese della quarta stagione de “I bastardi di Pizzofalcone”. Sempre da poco è stata infine girata l’ultima scena della serie Disney “Uonderboi”, con Serena Rossi protagonista.

Non da ultimo come importanza, il recentissimo classico eduardiano “Filumena Marturano”: l’opera rivista del dicembre 2022 ha riscosso un ampio consenso di critica e pubblico, e non solo per la presenza di Massimiliano Gallo nei panni di Domenico (Mimì) Soriano, e di Vanessa Scalera, che si è calata nelle vesti di Filumena.

Ma la grande attesa è per i prossimi mesi: pronti a girare in città i loro film ci sono Paolo Sorrentino e Gabriele Savadores.

Insomma, a quanto pare Napoli può sicuramente dirsi di essere un palcoscenico a cielo aperto.

