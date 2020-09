Napoli – Approvato dall’Unità di crisi un aggiornamento al Protocollo operativo anti-contagio. Accolta in parte la richiesta presentata dal vicepresidente della commissione sanità, Vincenzo Alaia.

«Con l’aggiornamento del Protocollo Operativo per il Covid, adottato dall’Unità di crisi regionale il 3 settembre, abbiamo ottenuto che le Case di cura private accreditate possano effettuare test molecolari per accertare la presenza

del Sars Cov 2 in favore dei propri dipendenti ed operatori e dei propri degenti», ha fatto sapere Vincenzo Alaia.

«I laboratori privati accreditati, inoltre, potranno erogare test molecolari in favore di aziende private in materia di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro». Il vicepresidente della Commissione sanità, Vincenzo Alaia, che lo scorso 30 settembre aveva chiesto che i laboratori privati fossero autorizzati a somministrare i tamponi per accertare la presenza di Covid.