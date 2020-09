Napoli – Le scuole della Campania riaprono il 24 settembre. Lo rende noto una nota diffusa dall’Unità di crisi, riportando dichiarazioni rese dal Governatore, Vincenzo De Luca.

«La Campania approva oggi il rinvio dell’apertura dell’anno scolastico al 24 settembre, accogliendo le richieste dell’Anci, l’associazione dei Comuni, e dei sindacati della scuola, incontrati di recente», si legge in un comunicato, che spiega le ragioni della scelta del breve rinvio. «Si è verificato, dopo una valutazione attenta della situazione, il permanere di criticità che rendono necessario prendere altri 10 giorni di tempo per conseguire elementi di maggiore tranquillità».

Nel frattempo, saranno compiuti i passi necessari per garantire la massima sicurezza per studenti, famiglie e per chi nella scuola lavora nelle scuole della Campania, dagli insegnanti a tutte le altre figure amministrative e impiegate.

Non mancano le incertezze, ammette De Luca, con riferimento alla disponibilità degli organici e delle forniture.

«Non vi sono, ad oggi, dati certi sul personale docente a disposizione, sulle forniture di banchi singoli, sugli insegnanti di sostegno, sui posti disponibili per gli alunni», si legge ancora nella nota. «Si lavorerà nei prossimi giorni, con grande senso di responsabilità, per avere le condizioni minime di sicurezza per lo svolgimento delle attività nelle scuole della Campania».