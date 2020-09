Portici – Siamo a 36 contagi per i rientri dall’ estero e da località di vacanza.

Non sono focolai in quanto i contagiati non appartengono a stesse comitive o a stessi nuclei familiari e sono ben circoscritti.

5 delle 36 persone già hanno effettuato i primi tamponi di guarigione che sono negativi,in settimana la Asl disporrà

l’effettuazione dei tamponi di guarigione per altre 8 persone che stanno completando l’isolamento domiciliare di 14 giorni.