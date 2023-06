Portici – L’affluenza turistica che dalla terraferma raggiunge le isole del golfo di Napoli e la Costiera Amalfitana, da pochi giorni ha un altro punto di partenza.

Dal Molo del Granatello, (porto di Portici – ndr) è possibile raggiungere le mete preferite ed arrivarci è semplicissimo vista la vicinanza della linea ferroviaria con fermata dedicata a due passi dalla banchina.







Inaugurate le linee con il collegamento “Portici – Capri” andata e ritorno e “Portici – Amalfi – Positano”. Una operazione congiunta con Comune di Portici e compagnia di navigazione che prevede uno sconto sul biglietto di linea per i cittadini residenti a Portici.

Collegamenti giornalieri con pochi orari stabiliti, consentiranno il i turisti e non solo di raggiungere le mete indicate ambìte da tutti.

«Tutto cio’ è stato possibile grazie ad un lavoro di relazioni con le Istituzioni, con gli Armatori ed i Tour Operator, di interventi strutturali, di attivita’ quotidiane, e cosi’ il Porto del Granatello di Portici è tornato all’interno dei collegamenti via Mare – le parole del primo cittadino Vincenzo Cuomo soddisfatto dell’operazione, continua – e non ci fermiamo, prossimamente sara’ istituito un collegamento del Metro’ del Mare Regionale, e sono in completamento le procedure per realizzare pontili galleggianti per l’attracco delle imbarcazioni da diporto.

Quasi terminati anche i lavori per la riqualificazione della Piazzetta attrezzata, collegata direttamente con le banchine, con 12 locali commerciali che saranno fittati con un bando pubblico. La differenza è nei fatti».