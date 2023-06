Un’auto del Cnr è esplosa all’imbocco della Tangenziale di Napoli, poco dopo l’ingresso di corso Malta in direzione Pozzuoli. Lo scoppio a bordo della vettura, che trasportava bombole di ossigeno, è avvenuto tra le 13,30 e le 14.

I due occupanti, un uomo ed una donna, sono rimasti gravemente ustionati e sono ricoverati al reparto grandi ustionati all’ospedale Cardarelli. Uno dei due è in condizioni più gravi. Entrambi hanno riportato ustioni su tutto il corpo. Sull’incidente è intervenuto il deputato Francesco Emilio Borrelli.







“Ho sentito telefonicamente alcuni parenti di una delle due vittime – dichiara – a cui ho espresso la mia totale solidarietà. Altresì ho chiesto al Cnr di sapere chi aveva autorizzato una simile trasporto in un’auto, in pieno giorno e a temperature elevatissime. Vorrei capire se tutto ciò è avvenuto seguendo protocolli specifici, se l’auto e il trasporto erano in sicurezza e chi aveva chiesto ai due passeggeri di effettuarlo”.