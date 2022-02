Mentre il Governo Draghi sembra non fare alcun passo indietro sul Green pass e l’obbligo vaccinale per gli over 50enni, in Canada hanno vinto i cittadini scesi in piazza a protestare contro le regole imposte dalla pandemia. Regole che, stando ai dati, sono apparse discutibili.

La protesta montata nei giorni scorsi contro l’obbligo vaccinale ed il green pass ha dato i suoi frutti: eliminato l’obbligo vaccinale e la certificazione verde.

Il Canada diventa, così, il primo stato ad arrendersi alla protesta dei suoi cittadini, abolendo così l’obbligo per la popolazione di mostrare il corrispettivo del nostro pass per avere accesso a una vita normale.

A dare man forte alla protesta sono stati i camionisti. Nelle ultime settimane, infatti, quando le proteste si erano fatte sempre più aspre, i cittadini sono stati supportati dalla categoria dei camionisti. Questi lavoratori, infatti, si sono detti stanchi di dover sottostare a obblighi stringenti per esercitare la professione.

Oggi, il Canada ha dichiarato lo stop portando il Paese ed i suoi cittadini all’era pre-covid 19.