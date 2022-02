“Il risultato ottenuto dalla curatela Deiulemar SDF, con la sentenza che ha accolto la revocatoria per oltre 361 milioni di euro, è straordinario e, a distanza di dieci anni, ancora una volta conferma che la strada che avevamo individuato e intrapresa, del fallimento della SDF, era e rimane quella che può garantire maggior successo.

A nome mio e delle migliaia di risparmiatori da me rappresentati, ai quali rivolgo l’invito a mantenere moderati i legittimi entusiasmi (ancora non è finita), ringrazio la curatela SDF per il proficuo e brillante lavoro svolto che, sono certo, continuerà affinché le legittime aspettative delle 13 famiglie truffate siano ben presto soddisfatte”.

Lo ha dichiarato l’avvocato Antonio Cardella, che assiste parte dei risparmiatori coinvolti nel crac.