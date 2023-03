“In un periodo complesso come quello che stiamo attraversando, in cui si stanno verificando episodi di sopraffazione e criminalità tra minori, di cui uno anche sul nostro territorio meno di 10 giorni fa, abbiamo invitato il Capitano Andrea Leacche, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Torre del Greco a parlare con gli studenti di legalità e rispetto delle regole e dell’altro.

All’incontro di oggi presso la scuola Dorso, hanno partecipato i ragazzi delle prime e seconde classi che rientrano proprio nella fascia d’età considerata in questo momento più a rischio.

Il Capitano ha affrontato con gli studenti diversi temi, tutti incentrati sui comportamenti da tenere con i coetanei e sui rischi che si corrono quando si commettono gesti che possono sembrare innocui, ma che invece generano conseguenze serie, sia per chi li commette che per chi li subisce.







Si è parlato anche dei rischi connessi alle droghe, ad internet e dell’uso pericoloso dei social network.

Il confronto diretto tra studenti e Forze dell’Ordine è particolarmente importante, sia per la comunità scolastica che per le famiglie, in quanto contribuisce alla formazione dei nostri adolescenti, portando ulteriore valore ed esperienza a quanto già fanno ogni giorno con grande impegno genitori e docenti.

Le domande degli studenti, l’interazione con i militari ha dimostrato anche questa volta infatti, quanto i nostri ragazzi siano ricettivi e pronti ad apprendere.

L’Arma dei Carabinieri è un punto di riferimento importante nella nostra società ed è giusto che i giovani abbiano modo di conoscere le persone che la compongono, per comprenderne e apprezzarne il ruolo.

Questa ulteriore occasione di incontro a scuola ha rappresentato un’opportunità preziosa per abbattere la distanza che spesso separa le nuove generazioni dalle forze dell’ordine.

Ringrazio il Cap. Leacche per la disponibilità, i militari per il lavoro quotidiano che svolgono sul nostro territorio, la dirigente scolastica Nunzia Di Rosa e i docenti, sempre attenti a promuovere ed accogliere iniziative di legalità e crescita per i nostri ragazzi”. Queste le parole del sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno.