E’ la città di Napoli ad essere ancora protagonista del panorama cinematografico nazionale ed internazionale: a maggio inizieranno nel capoluogo partenopeo le riprese dell’attesissimo film diretto dal celebre registra e sceneggiatore Gabriele Salvatores.

Si tratta di “Napoli-New York”, prodotto da Paco Cinematografica.

Il film, tratto da un soggetto scritto da Federico Fellini con Tullio Pinelli, è ambientato nella Napoli del dopoguerra.







“Napoli-New York” presenta una Napoli ancora distrutta dalla guerra e una New York totalmente fantastica, frutto dell’invenzione felliniana.

In questo contesto, si muovono due scugnizzi costretti a cercare fortuna in America.

Per le riprese del film è stato avviato anche un casting che vedrà impegnate diverse figure, particolarmente giovani protagonisti, per alcuni mesi.

Stando alle voci di corridoio, oltre che nella città di Napoli, le riprese avranno luogo anche nello splendido capoluogo del friuliano, Trieste, anche quest’ultima brillante città di mare.

Note sul regista: Gabriele Salvatores nasce a Napoli il 30 luglio del 1950. Trasferitosi a Milano con la famiglia in giovane età, si avvicina al mondo dell’arte e del teatro, dirigendo successivamente alcune opere d’avanguardia.

Nel 1989 abbandona il mondo del teatro per dedicarsi interamente al cinema. È proprio del 1989 il suo primo successo con Marrakech Express, film in cui recita anche Diego Abatantuono. Dalla collaborazione tra quest’ultimo e Salvatores scaturiscono una lunga serie di pellicole di successo, tra cui Mediterraneo, premiato alla cerimonia degli Oscar del 1992 come miglior film straniero. In anni più recenti, Salvatores dirige altri film molto apprezzati dal pubblico, tra cui Io non ho paura (2003) ed Educazione siberiana (2013).