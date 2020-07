Torre del Greco – Ieri il sindaco Palomba e il presidente Colantonio hanno ritirato l’autorizzazione scritta da parte dell’Ufficio Sport del Comune di Avellino per l’utilizzo (il sabato, ndr) dello stadio Partenio. Si aspetta nelle prossime ore anche il via libera da parte della Prefettura locale.

Ma sembrano aprirsi spiragli anche per l’utilizzo del Liguori. Infatti,è previsto il certificato FIFA Quality Pro per lo stadio corallino per metà agosto, come scrive il sito tuttoturris.

Restano, comunque, anche le opzioni degli stadi di Monopoli e di Potenza, per i quali ci sarebbe già l’ok delle rispettive Amministrazioni comunali.