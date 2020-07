Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 4.839 per 6 nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore su 1.590 tamponi (314.126 in totale).

L’incremento replica in fotocopia quello di ieri, altri 6 positivi. Ma nelle ultime 24 ore si è verificato un nuovo decesso, che porta il totale a 434 morti dall’inizio dell’epidemia. Si registrano 4 nuovi guariti, che portano il bilancio complessivo a 4.108. Il riparto dei nuovi contagi attraversa tutte le province, con l’unica eccezione del Sannio, esentare da casi dal 27 giugno scorso.

Oltre ai 6 casi riportati dal bollettino, confermati dalle analisi effettuate fino a ieri sera alle 23, l’analisi clinica conferma un aumento degli isolamenti fiduciari, con un nuovo paziente ricoverato in terapia intensiva e un ricoverato in più in degenza. Sono cifre che confermano come il virus stia circolando in maniera significativa in Campania, così come in Italia.

Proprio in queste ore il Governatore Vincenzo De Luca lo ha ricordato, polemizzando con chi tende a minimizzare i nuovi casi. «Il problema esiste ancora e per questo dobbiamo essere sempre un passo avanti nelle decisioni, se vogliamo evitare rischi in futuro», ha dichiarato durante la conferenza stampa dell’apertura dei nuovi posti di terapia intensiva al Policlinico Federico II di Napoli. In questi giorni il sistema sanitario regionale si prepara all’autunno con interventi di potenziamento dei reparti covid e quelli ordinari.

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute alle ore 17, i pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 33 (+1) in terapia intensiva 1 (+1), mentre 297 (+33) si trovano in isolamento domiciliare. I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 297 (+1) contro i 4.839 dall’inizio della pandemia.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso alle ore 17 l’aggiornamento relativo ai casi positivi al coronavirus nelle province della Campania. Ecco i dati: a Napoli 2.684 (+1), a Salerno 726 (+2), ad Avellino 577 (+1), a Caserta 594 (+3), a Benevento 209. L’incremento dei casi attraversa tutte le province, Sannio escluso.