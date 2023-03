Istituzione, dal 13/03/2023 al 01/04/2023, di un particolare dispositivo di circolazione in piazza Cavour per consentire i lavori di manutenzione straordinaria.

Nell’ambito degli interventi di messa in sicurezza della viabilità legati al Giro D’Italia 2023, è stato programmato l’avvio delle attività propedeutiche alla ripavimentazione dei tratti in asfalto di piazza Cavour.

Nel dettaglio: Istituire in piazza Cavour: 1) dal 13/03/2023 al 18/03/2023:







a) il divieto di transito veicolare nella carreggiata centrale in salita verso il Museo Nazionale;

b) sospensione del senso unico di marcia nella carreggiata centrale in discesa in direzione via Foria, consentendo il transito in doppio senso di circolazione;

c) suddivisione della carreggiata di cui al punto 1b) in due corsie delimitate da linea continua di mezzeria e delineatori flessibili b) della carreggiata di cui al punto 1b): 1. il limite massimo di velocità di 20 Km/h; 2. il divieto di sorpasso. 2)

Dal 20/03/2023 al 25/03/2023:

a) il divieto di transito veicolare nella carreggiata centrale in discesa in direzione via Foria;

b) il limite massimo di velocità di 20 km/h: 1. nella carreggiata nella carreggiata centrale in salita verso il Museo Nazionale; 2. nella carreggiata in direzione di via Foria adiacente i palazzi e via Maria Longo. 3)

Dal 27/03/2023 al 01/04/2023:

a) Fase 1: il divieto di transito veicolare nella carreggiata in direzione di via Foria adiacente i palazzi e la via Maria Longo, nel tratto compreso tra la traversa di accesso al garage privato e l’intersezione con via Duomo;

b) Fase 2: 1. il divieto di transito veicolare nella carreggiata in direzione di via Foria adiacente i palazzi e viaMaria Longo, nel tratto compreso tra il civico 71 e la traversa di accesso al garage privato; 2. inversione del senso di marcia di rampa Maria Longo, nel tratto compreso tra Piazzetta Sant’Andrea delle Dame e via Maria Longo (lato Ospedale “Incurabili”), con senso di marcia in direzione di quest’ultima; 3. il divieto di transito veicolare in via Maria Longo, nel tratto compreso tra piazza Cavour e rampa Maria Longo. 4) Dal 13/03/2023 al 01/04/2023, sospensione delle aree riservate alle fermate dei veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico collettivo di linea.