Roma – Sulla GU 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.16 del 25-02-2020 è stato pubblicato, infatti, il concorso Carabinieri 2020, finalizzato al reclutamento di 3.581 Allievi.

E’ indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 3.581 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri:

a) 2.449 riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio;

b) 1.100 riservati ai cittadini italiani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età; il limite massimo d’età è elevato a ventotto anni per coloro che abbiano già prestato servizio militare;

c) 32 agli allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservati, ai sensi del Decreto Legislativo 21 gennaio 2011 n. 11, ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.752 e successive modificazioni.

Si segnala che è stabilito in 144 il numero dei vincitori di concorso da designare per la formazione e per l’impiego specialistici (maggiori informazioni nel bando sotto allegato).

REQUISITI

Per partecipare al concorso 3581 allievi Carabinieri è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

– godere dei diritti civili e politici;

– se minori, avere il consenso dì chi esercita la responsabilità genitoriale;

– possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, per i militari (VFP1/VFP4) in servizio e in congedo;

– se non VFP1/VFP4 in servizio e in congedo, abbiano conseguito o, siano in grado di conseguire, al termine dell’anno scolastico 2019-2020, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l’accesso alle università;

– aver tenuto condotta incensurabile e non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna;

– non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

– se militari, non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito dì procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste oppure perché l’imputato non lo ha commesso;

– non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

– essere in possesso della idoneità psicofisica ed attitudinale da accertare successivamente;

– non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

– non essere stati dichiarati obiettori di coscienza oppure ammessi a prestare servizio sostitutivo civile, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo;

– non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l’acquisizione o la conservazione dello status di carabiniere.

Inoltre, i candidati dovranno rispettare i seguenti requisiti relativi alle specifiche figure a concorso. Coloro che vogliono candidarsi per il gruppo a) devono essere cittadini italiani che:

– siano volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno 5 mesi continuativi oppure in rafferma annuale;

– in alternativa, siano volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio, esclusi coloro che si trovino in rafferma biennale;

– se militari (VFP1/VFP4) in servizio, non abbiano già presentato nell’anno 2020 domanda di partecipazione per le riserve di posti previste da altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare;

– alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, non abbiano superato il giorno di compimento del ventottesimo anno di età.

Mentre i candidati ai posti appartenenti al gruppo b) dovranno essere cittadini italiani che:

– abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. Il limite massimo d’età è elevato a ventotto anni per coloro che hanno già prestato servizio militare. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;

Al gruppo c) invece possono partecipare i cittadini italiani in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni che:

– abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo anno alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. Il limite massimo d’età è elevato a ventotto anni, per coloro che abbiano prestato servizio militare.

PROVE D’ESAME

Il bando per 3581 Allievi Carabinieri prevede una selezione per titoli ed esami, che comprenderà l’espletamento delle seguenti prove e accertamenti:

– prova scritta di selezione;

– prove di efficienza fisica;

– accertamenti psico-fisici;

– accertamenti attitudinali;

– valutazione dei titoli.

L’Amministrazione si riserva la possibilità, qualora il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e con i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale, di considerare la prova scritta di selezione quale prova preliminare.

DOMANDA

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente online entro il 26 marzo 2020 attraverso l’apposita procedura online.

Le successive comunicazioni inerenti le prove d’esame oppure le graduatorie saranno rese note attraverso il sito www.carabinieri.it nella sezione ‘Concorsi > Concorsi Pubblici’.