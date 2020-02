Napoli – Confermati due casi di positività al coronavirus individuati ieri in Campania in base al test effettuato al Cotugno e ora convalidati dall’Istituto superiore di Sanità. Nessun focolaio in Campania.

Il tutto avvalorato dal Capo della Protezione civile Angelo Borrelli in conferenza stampa, che nell’ultimo bollettino ufficiale ha parlato di due soli casi accertati nella nostra regione.

Inoltre, Borrelli fornisce il bollettino quotidiano nella sede della Protezione Civile: “In Lombardia sono 305 le persone contagiate e 37 guarite. È un’ottima notizia che conferma le cose che dicevo ieri in ordine alla percentuale delle guarigioni. Rispetto a questi dati c’è anche una validazione dell’Istituto superiore di Sanità, sui contagiati. In totale abbiamo 528 persone positive e di queste 474 sono in assistenza, ancora risultano positive, mentre la stragrande maggioranza – 278 persone – sono in isolamento domiciliare e non hanno bisogno di cure e ricoveri. Ce ne abbiamo 159 ricoverati con sintomi e 37 in terapia intensiva”.

In Veneto i casi sono 98, in Emilia-Romagna 97, in Liguria 11, 3 per Marche, Lazio e Sicilia (in Sicilia due guariti, nel Lazio tutti e tre i pazienti), 2 per Toscana, Piemonte, Campania, 1 per Abruzzo e Bolzano.