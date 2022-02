All’indomani dell’esito della mozione di sfiducia nei confronti del primo cittadino Giovanni Palomba, è stato diramato un comunicato stampa a firma dei consiglieri comunali Santa Borriello, Luigi Caldarola, Valerio Ciavolino, Vittorio Guarino, Gaetano Frulio, Luisa Liguoro e Vincenzo Salerno.

“I 10 sottoscrittori della mozione di sfiducia – si legge nel documento – sono stati coerenti con ciò che hanno scritto ed hanno votato compatti affinché questa disastrosa esperienza amministrativa cessasse.

Stasera (riferito al 21 febbraio, ndr), nonostante non si sia purtroppo messo fine a questo scempio, si è però finalmente raggiunta una chiarezza di cui si aveva bisogno. Attualmente infatti – proseguono i consiglieri – si è capito chi è veramente all’opposizione e cioè i sottoscrittori della mozione di sfiducia che l’hanno anche votata.

Il Sindaco Giovanni Palomba in questo momento gode infatti anche del sostegno della moglie del coordinatore cittadino di Forza Italia e della sua esponente di punta ex vice Sindaco del dott. Ciro Borriello e suo candidato Sindaco nel 2018, Romina Stilo nonché Vice Sindaco del Sindaco Ciro Borriello che, in barba a tutti gli attacchi social ed a tutte le pesanti accuse mosse al Sindaco in aula, è entrata a far parte della sua squadra andando a far compagnia agli altri candidati Sindaci Luigi Mele – che addirittura alla scorsa seduta di Consiglio aveva detto espressamente di essere pronto a dimettersi – ed a Nello Formisano che nell’ultima seduta consiliare del 2021 aveva detto che questa Amministrazione “navigava a vista”.

Con l’attuale composizione della sua squadra, il Sindaco Palomba – concludono – ha largamente superato la linea Maginot che aveva sempre detto di non volere varcare rifiutando ogni alleanza con coloro che sono legati al suo predecessore che invece ora sono i suoi “fidati” alleati”.