L’Amerigo Vespucci oggi compie 91 anni. La nave più bella del mondo, infatti, nel 22 febbraio del 1931 ha ricevuto il battesimo del mare nel cantiere navale di Castellammare di Stabia.

Da quel momento, imbarcazione è diventa ed è ancora oggi simbolo dell’identità stabiese.

“La nave Vespucci – dichiara il sindaco Gaetano Cimmino – è incastonata nella storia della nostra città e di un cantiere che, per tradizione e competenza, rappresenta la più grande industria di tutto il Meridione. Castellammare di Stabia sarà sempre la sua casa, un porto sicuro – conclude il primo cittadino di Castellammare di Stabia – in cui tornare per ricevere l’accoglienza calorosa della sua città natale. Buon vento, Vespucci!”.