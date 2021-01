Roma – La Scuola in Campania torna in classe non il 7, ma l’11 gennaio e soltanto con gli alunni della prima e della seconda elementare. In Campania le lezioni riprenderanno regolarmente domani 7 gennaio, ma solo a distanza.

Il Governatore della Campania ha firmato l’Ordinanza n. 1: «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Disposizioni concernenti l’attività didattica sul territorio regionale».

Il provvedimento differisce il ritorno in aula di quasi tutti gli studenti e gli alunni, introducendo un percorso progressivo di ripresa della didattica in presenza.

A partire dal 18 gennaio sarà valutata dal punto di vista epidemiologico generale, la possibilità del ritorno in presenza per l’intera scuola primaria e dal 25 gennaio, per la secondaria di primo e secondo grado».