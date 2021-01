Portici – Di seguito l’invito da parte del primo cittadino Cuomo ad aderire al progetto Air Heritage con la campagna “Stendi lo smog”:

“Il 2020 potremmo definirlo l’anno della consapevolezza. Abbiamo osservato, purtroppo per motivi drammatici quanto il Covid, come sarebbe una Portici con meno traffico e libera dall’opprimente presenza di smog e polveri sottili in eccesso.

Conservare quello standard è difficile per come è urbanizzata la nostra Città, ma impegnarsi per abbattere ciò che è nocivo per l’ambiente è un nostro dovere.

Perciò voglio invitarvi a fare un simpatico esperimento dai Vostri balconi, per avere un’idea precisa di quanto incida sull’aria che respiriamo il traffico e lo smodato utilizzo dell’auto per ogni spostamento.

Vi suggerisco a tal proposito la campagna “Stendi lo smog”, del progetto Air Heritage – di cui troverete tutte le info sui vari canali social – una iniziativa che coinvolge i porticesi semplicemente stendendo delle lenzuola ai balconi.

I teli bianchi e il colorimetro, con cui capiremo l’entità delle polveri sottili nell’aria, saranno distribuiti dall’8 gennaio all’info Point di Traversa Melloni c/o Ufficio U.R.P. tutti i mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00.

Prendete le lenzuola, stendetele ai balconi che danno sulle strade più trafficate e dopo due mesi confrontatele con il colorimetro.

Non dimenticate di scattare una foto e postarla con i due hashtag #Stendilosmog e #Airheritage. Noi, al Comune, l’abbiamo già fatto!

L’idea nasce dal progetto “Air Heritage”, col quale da oltre un anno il nostro Comune con un partenariato di professionisti, fra cui Legambiente, Enea, Facoltà di Agraria, TerrAria e Arpac, si impegna a combattere concretamente l’inquinamento atmosferico nella nostra Città.