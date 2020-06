San Giorgio a Cremano – Zinno: “proseguono le attività di pulizia straordinaria”. Di seguito il comunicato:

Cari concittadini, proseguono le attività di pulizia straordinaria di terreni di proprietà comunale, oggi è toccata alla zona nei pressi degli stabili ex Insud Case di via Manzoni, che, si presenta ormai senza erbacce.

Negli ultimi giorni, grazie all’impegno congiunto dell’ufficio ambiente e dei giardinieri comunali, abbiamo cancellato ogni traccia di degrado dalla ex Terra Felix, tra via Pini di Solimena e Cupa Mare, dall’ex plesso scolastico Sant’Agnello in via Cappiello, dal terreno accanto al plesso San Martino in via Noschese, dall’ex liceo scientifico.

Queste zone ora hanno un volto diverso e opereremo perché restino così.

Sul fronte della lotta al Covid-19, oggi abbiamo ricevuto i risultati di tre tamponi, tutti e tre negativi. Un buon risultato che ci fa ben sperare per il futuro.