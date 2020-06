Castellammare di Stabia – Castellammare fa un passo avanti verso la balneabilità.

Di seguito il comunicato del sindaco Cimmino:

Altri due scarichi provenienti da altrettanti condomini di via Alvino a Castellammare di Stabia sono stati definitivamente collettati. Si tratta di un nuovo importante passo in avanti verso la balneabilità del lungomare stabiese. Gli interventi si stanno concentrando sul rivo Cannetiello, come già reso noto nei giorni scorsi.

Ci stiamo prodigando affinché il nostro litorale torni alle condizioni di normalità. E’ un impegno che porteremo a termine, lo dobbiamo a tutti i cittadini di Castellammare.

Intanto nelle prossime ore proseguiranno i sopralluoghi e le indagini. Potrebbero perciò verificarsi presenze di coloranti alla foce del rivo Cannetiello e ci teniamo a rassicurare tutti: si tratta di traccianti non inquinanti e non tossici, nello specifico fluoresceina uranina sodica.