Roma – Elezioni regionali, ecco quando ci saranno

Il Senato ha approvato il DL Elezioni, saltato per un errore tecnico nel computo nel numero legale nella serata di giovedì.

Il provvedimento ha dato il via libera alle elezioni regionali il 20 e 21 settembre, con l’accorpamento alle amministrative e al referendum per il taglio dei parlamentari (e la riduzione del numero di sottoscrizioni per la presentazione delle liste e delle candidature).

Fissata la data delle elezioni, si entrerà nel merito della data per l’inizio dell’anno scolastico, al momento ipotizzata su proposta del Ministro per il 14 settembre.