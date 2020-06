Napoli – Nel Covid Center presso l’Ospedale del Mare di Napoli un paziente affetto da metastasi di tumore cerebrale secondario a linfoma è stato operato giovedì.

Degente nel plesso dedicato agli affetti da Covid ormai da 40 giorni non poteva ulteriormente rinviare un intervento chirurgico giudicato dai medici non procrastinabile.

L’Asl Napoli 1 ha comunicato che l’operazione di rimozione della massa è «perfettamente riuscita».

Dopo 12 ore di osservazione oggi il paziente è stato trasferito nell’area sub intensiva del Civd Center. è in corso per lui la fase di monitoraggio post-operatorio, sottoposto a costante monitoraggio clinico e neuro radiologico. Il complesso intervento, durato oltre 5 ore, è stato effettuato da una equipe guidata da Giuseppe Catapano (Direttore dell’Uoc di Neurochirurgia) e Pio Zannetti (Direttore dell’Uoc di Anestesia e Rianimazione). In una nota, l’Asl Napoli 1 ha sottolineato l’apporto della Centrale 118 per il biocontenimento, sottolineando la funzione decisiva svolta dal Covid Center, senza il quale l’intervento su un paziente positivo avrebbe comportato problemi sotto molti profili.