Torre del Greco – Giovanni Palomba prova a tenersi stretta la seggiola di primo cittadino.

Prova a farlo con un mini rimpasto. Il suo intento è quello di far rientrare i mal di pancia dei franchi tiratori che, per un soffio, non sono riusciti ad azzoppare Gaetano Frulio alle votazioni per il ruolo di presidente del Consiglio comunale.

Entrano Luigi Civelli e Lucia Giordano al posto di Michele Borriello e Novella Ventimiglia

Luisa Refuto è il nuovo vicesindaco, al posto del sostituito Borriello.

Luigi Civelli è un infermiere ed è il primo dei non eletti della lista (Movimento Popolare Torrese) messa su da Tommaso D’Ambrosio per far eleggere il figlio Antonio.

Mentre, Lucia Giordano è una dipendente della residenza per anziani di via Litoranea, di proprietà della famiglia dell’ex presidente del Consiglio comunale, Felice Gaglione. Infatti, entra in quota Iolanda Mennella e Carmine Gentile.

Alfonso Ancona