Al via due eventi di grande prestigio per il XXXI FESTIVAL DELLE VILLE VESUVIANE-Ripartiamo Dalla Bellezza. Ad annunciarlo con orgoglio è il Presidente della Fondazione Ente Ville Vesuviane, Gianluca del Mastro : “ Due gli eventi in programma, La Musica è Pericolosa, concerto di Nicola Piovani con la Compagnia della Luna, previsto per martedì 21 luglio, ore 20, in Villa Campolieto e Conta su di me, che vede insieme il cantante dei Marlene Kuntz Cristiano Godano e il poeta Davide Rondoni, evento previsto per domenica 26 luglio, ore 20, sempre in Villa Campolieto. Con questi spettacoli la Fondazione fa sentire la sua presenza e la sua rinascita insieme al territorio, mandando un messaggio forte con eventi di altissimo profilo culturale, dopo il Concorso Nazionale “Premio Poesia Villa delle Ginestre” e il “Premio Tesi di Laurea Triennale Regionale”.

I due concerti, organizzati dalla Fondazione sono ad invito.

Per informazioni: ufficioeventi@villevesuviane.net

Diretta tv streming su www.villevesuviane.net

Filomena De Simone #villevesuviane Villa Campolieto

