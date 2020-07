Napoli – Appuntamenti: Santa Chiara: chiesa, chiostro, museo e terme / Passeggiata fuori le mura: Materdei e la Costagliola.

SABATO 18 LUGLIO – ORE 18:15

PASSEGGIANDO FUORI LE MURA: DA MATERDEI ALLA COSTAGLIOLA

Un sabato pomeriggio alla scoperta di due zone poco note di Napoli, nate come borghi fuori le mura della città e molto interessanti dal punto di vista artistico ed urbanistico. Partiremo dal rione Materdei e dalle sue bellezza antiche e contemporanee, come l’antica guglia dell’Immacolata ed il Murales Partenope dell’argentino Bosoletti. La visita proseguirà poi, attraverso l’antica Infrascata – oggi Salvator Rosa -, al colle della Costagliola. In questa area gli insediamenti iniziarono nel XVII secolo e, data la salubrità della zona insieme alla bellezza del panorama che si godeva dall’altura, si trattò soprattutto di palazzi nobiliari e monasteri. Ci soffermeremo sui vicoli ed i palazzi, spesso progettati ed abitati da importanti architetti, come nel caso di Palazzo Solimena e palazzo Terradilavoro, originariamente dimora del suo progettista Giovan Giacomo di Conforto. La visita si concluderà nei pressi del Museo Archeologico Nazionale.

PROGRAMMA

18:15 Appuntamento presso la stazione metro di Materdei, vicino la piramide in vetro

20:00 Conclusione delle attività nei pressi del Museo Archeologico Nazionale

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO € 10,00 – comprensiva di auricolari

N.B.PRENOTAZIONEOBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale. Si raccomanda ai partecipanti di tenere almeno 1 mt. di distanza reciproca lungo il percorso.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it

————————————————————————————-

DOMENICA 19 LUGLIO – ORE 10:00

MUNASTERO ‘E SANTA CHIARA

LA CHIESA, IL CHIOSTRO LE TERME ROMANE ED IL MUSEO DELL’OPERA

La visita guidata riguarderà uno dei più grandi complessi monastici della città di Napoli, che si snoda all’interno della cittadella francescana. Dal XIV sec. la sua imponenza e la sua bellezza affascinano tutti coloro che vi si imbattono. Il Complesso Monumentale di S. Chiara fu innalzato dal 1310 al 1328 per volere del monarca Roberto D’Angiò e di sua moglie Sancia di Maiorca. I sovrani, entrambi devoti a San Francesco di Assisi e a Santa Chiara, vollero costruire una cittadella francescana che accogliesse nel monastero le Clarisse e nel convento adiacente i Frati Minori. Oggi visitarlo significa ammirare la magnifica basilica, dove Giotto operò con la sua maestria, attraversarne la storia con il Museo dell’Opera e l’Area Archeologica, restare stupiti dal bellissimo Chiostro Maiolicato e soffermarsi nella contemplazione della Sala del Presepe del ‘700. Compreso all’interno del monastero è anche il complesso termale costituito da diversi ambienti termali e rappresenta tuttora il più completo esempio di thermae documentato a Neapolis.

PROGRAMMA

10:00 Appuntamento con gli operatori Sire Coop presso l’ingresso della Chiesa di Santa Chiara – Napoli

12:00 Conclusione delle attività

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE

Contributo organizzativo: € 10,00 (comprensivo di radioguide)

(ESCLUSO biglietto d’ingresso al Complesso Monumentale: € 6 / over 65 e insegnanti: € 4,50

N.B.PRENOTAZIONEOBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale. Si raccomanda ai partecipanti di tenere almeno 1 mt. di distanza reciproca lungo il percorso.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it