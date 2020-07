Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 restano 4.779. Nelle ultime 24 ore non sono stati accertati nuovi casi, dopo i 20 positivi registrati negli ultimi 5 giorni.

Nei laboratori abilitati della Campania sono stati esaminati 1.098 tamponi, con esito negativo (304.517 dall’inizio della pandemia). Non ci sono stati decessi nell’ultimo giorno: i morti restano 432.

Ma c’é un guarito, che porta il totale a 4.095. La situazione di crescita del contagio, azzerata nelle ultime 24 ore, ha seguito negli ultimi 15 giorni in particolare un trend al rialzo che caratterizza l’intero territorio nazionale.

Il virus circola con maggiore forza da qualche settimana, soprattutto per la spinta che arriva dall’Estero. Nel mondo, stando ai dati, questa è la fase più acuta dall’inizio dell’emergenza nell’inverno scorso.

Per questa ragione, come vedremo, il Ministero della Salute proroga con un nuovo Dpcm le misure anti-covid-19 fino al 31 luglio, in attesa che Governo e Parlamento stabiliscano le modalità di gestione dell’emergenza nei prossimi mesi.

La situazione migliorata in Italia con il lockdown dipende da molti fattori, alcuni dei quali riguardano anche l’andamento dall’Estero.

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute alle ore 17, i pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 16 (stabile) in terapia intensiva 1 (+1), mentre 235 (+2) si trovano in isolamento domiciliare. I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 252 (-1) contro i 4.779 dall’inizio della pandemia.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso alle ore 17 l’aggiornamento relativo ai casi positivi al coronavirus nelle province della Campania. Ecco i dati: a Napoli 2.665, a Salerno 700, ad Avellino 572, a Caserta 584, a Benevento 209.