Roma – «Il Governo intende emanare un nuovo decreto che proroga fino al 31 luglio le misure» ha dichiarato al senato il Ministro della Salute, Roberto Speranza.

Nuovo Dpcm con le principali misure prorogate al 31 luglio: resta l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi, divieto di assembramenti; sanzioni penali per chi viola l’obbligo di quarantena controlli rigorosi su aeroporti, porti e luoghi di confine per i viaggiatori in arrivo.

«Non possiamo vanificare i sacrifici fatti dagli italiani in questi mesi allentando le misure», ha spiegato il Ministro.

«Per questo abbiamo scelto, ancora una volta, la linea della massima prudenza». Il Governo nazionale confermerà lo stato di emergenza nelle forme che concorderà con il Parlamento.

Non si sa se fino al 31 dicembre o all’autunno.