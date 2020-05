San Giorgio a Cremano – Poco alla volta si prova a tornare alla normalità anche per la politica.

Infatti, ieri si è svolto il primo consiglio comunale da quando è esplosa l’emergenza coronavirus in città.

Il sindaco ed i consiglieri comunali si sono collegati in teleconferenza. Di seguito il comunicato del primo cittadino:

Cari concittadini,

ieri si è svolto il Consiglio Comunale in videoconferenza.

E’ la prima volta nella storia della nostra città che l’assise si riunisce secondo questa modalità, ma la necessità di contenere il contagio ci ha costretti a rivedere le condizioni di questa seduta monotematica proprio sull’emergenza Covid-19. Ringrazio il Presidente del Consiglio Giordano per l’organizzazione del consiglio e tutti i consiglieri che hanno reso vivo il dibattito

Durante il confronto ho avuto modo di relazionare su tutto quanto è stato fatto dall’inizio di questa emergenza, ovvero dal mese di febbraio quando fu istituito il C.O.C. il Centro Operativo Comunale composto da me, dai dirigenti e dai funzionari che hanno svolto un grande lavoro di coordinamento delle attività messe in capo per fronteggiare l’emergenza.

Sostegno alle famiglie in difficoltà con consegna a domicilio di pacchi alimentari e di migliaia di buoni spesa; assistenza leggera alle persone con fragilità e agli anziani; supporto psicologico; sospensione tributi e sosta a pagamento; sanificazioni e igienizzazioni costanti; migliaia di controlli da parte della Polizia Municipale e delle Forze dell’Ordine, anche con l’ausilio del drone per assicurare sicurezza alla popolazione e rispetto dei DPCM; sicurezza dei dipendenti comunali attraverso lo smart working, garantendo comunque i servizi essenziali alla cittadinanza, confronti con i commercianti per sostenerne la ripresa; E ancora iniziative culturali e a sostegno degli studenti in piena sinergia con le scuole.

Sono solo alcune delle misure messe in campo e che ci hanno traghettato fino a questa Fase 2 e che ci stanno portando piano piano verso la ripresa totale di tutte le attività.

Molti consiglieri sono intervenuti portando avanti un interessante dibattito e quasi da tutti è stato espresso il ringraziamento ai volontari della Protezione Civile, alle altre associazioni impegnate nell’emergenza e naturalmente a quei dipendenti comunali che hanno lavorato con abnegazione e sono stati il braccio operativo di tutte queste attività.

Ringrazio anche la maggioranza che ha dimostrato compattezza, abnegazione al lavoro ed unità, sia nella fase di emergenza che durante il consiglio comunale, durante il quale ha presentato proposte interessanti che saranno l’architrave sulla quale costruire le azioni dell’ente nella fase 2. Ovviamente saremo aperti ad ascoltare chi, tra le fila delle opposizioni, vorrà dare idee con spirito costruttivo per migliorare l’azione dell’ente sul territorio. ️Abbiamo la necessità di sostenere il tessuto produttivo del nostro territorio e stare vicino ai cittadini in difficoltà.

C’é ancora molto da fare: continuare a combattere il contagio, con la responsabilità che ognuno di noi sta mettendo in campo e creare quel progetto di città per reinventare il futuro costruendolo per e con i sangiorgesi.

Alcuni hanno criticato il mio comunicare giornalmente, ma ovviamente io continuerò a farlo in pubblico per aggiornare quante più persone sulle possibilità ma anche sugli aggiornamenti normativi e specialmente in privato per rispondere alle tante domande che giornalmente vengono poste( recupererò in serata l’arretrato di oggi ).

Rappresento la città in un momento difficile e non posso che farlo dedicando tutto il mio tempo a risolvere i macro problemi, ma anche a rispondere al cittadino in difficoltà.

Oggi abbiamo avuto solo tre tamponi entrambi negativi segnale positivo ma che deve imporci responsabilità vigile. Insieme ce la faremo!